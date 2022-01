PlayStation VR2 annonsert - Virker ekstremt bra

HQ

Det har snart gått et år siden Sony bekreftet at en oppfølger til PlayStation VR skal komme til PlayStation 5 en gang i høst om alt går som planlagt, så mange håpet på mer informasjon under årets CES-messe. Gledelig nok leverte det japanske selskapet varene.

Som forventet vil produktet enkelt nok hete PlayStation VR2, mens kontrollerene som ble vist frem i mars heter PlayStation VR2 Sense. Når det gjelder det tekniske kan vi starte enkelt ved å si at disse vil gjøre opplevelsen enda bedre takket være OLED-skjermer som leverer en bildeoppløsning på 2000×2040 til hvert øye og 90 eller 120 bilder i sekundet med HDR-farger. Til sammenligning har PSVR bare en bildeoppløsning på 960x1080, så oppfølgeren øker virkelig kvaliteten. Derfor er det også veldig gledelig at skjermene vil dekke rundt 110 grader av synet vårt i stedet for originalens 100.

Det som gjør synsfeltet ekstra imponerende er at Sony også bekrefter vi ikke vil trenge et eksternt kamera siden PlayStation VR2 har 4 innebygde kameraer som registrerer hvor vi ser, hvordan hodet beveger seg og hvor kontrollerene er. Topp det hele med 3D Tempest-lyd og en litt mildere utgave av DualSense-kontrollerens deilige vibrasjoner i headsetet slik at vi for eksempel kan kjenne pulsen til de vi spiller som, slag og lignende ting, så høres dette ekstremt bra ut.

Når det gjelder kontrollerene får vi ikke vite stort mer, noe som ikke er rart siden avdukingen i fjor avslørte det aller meste.

For å gjøre det mer spesifikt vil PlayStation VR2 by på følgende:





Skjerm: OLED

Bildeoopløsning: 2000 x 2040 per øye

Bildeoppdatering: ​ 90Hz, 120Hz

Linse-avstand: Justerbar

Synsfelt: Omtrent 100 grader

Sensorer: Seks-akset bevegelsessensor-system (tre-akset gyroskop og tre-akset akselerometer)​

Vedlegg-sensor: Infrarød nærhetssensor

Kameraer: 4 stykk for headsetet og infrarødt for kontrollerene til hvert øye

Feedback: Vibrasjoner i headsetet​

Tilkobling til PS5: Én USB Type-C

Audio​-input: Innebygd mikrofon og mulighet til å koble til headset med jack.



PlayStation VR2 Sense sine spesifikasjoner er:





Knapper:

På høyre - PS-knapp, Options-knapp, sirkel, kryss, R1, R2 og høyre analogspake med R3.

På venstre - PS-knapp, Create-knapp, trekant, firkant, L1, L2 og venstre analogspake med L3.

Sensorer: Seks-akset bevegelsessensor-system (tre-akset gyroskop og tre-akset akselerometer)​

Kapasitiv sensor: Fingerberøring, samt infrarød LED for nærhets- og posisjons-sporing.

Feedback: Justerbare skulderknapper og haptisk vibrering

Port: USB Type-C

Kommunikasjon: Bluetooth Ver5.1​

Batteri​: Innebygd Lithium-ion



Dessverre ønsker de ikke å si noe om når PlayStation VR2 lanseres, hva det vil koste og slikt, men forvent nærmere informasjon om slikt i sommer eller høst når Sony har fått klarhet rundt produksjon og alt det der i sommer eller tidlig høst.