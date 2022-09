PlayStation VR 2 skryter av store oppgraderinger i trailer

HQ

Vi kan vel alle være enige om at PlayStation VR2 hørtes meget imponerende ut på papiret da headsetet ble avduket i mai, og alle de få utvalgte som fikk teste det for en stund siden sier at resultatet er glimrende opplevelser. Her skal du få en rask oppsummering av hvorfor.

For Sony har offentliggjort en ny trailer kalt "Feel a new real", og den fremhever akkurat hvorfor PlayStation VR2 vil ta virtual reality til et nytt nivå tidlig neste år. Ekstremt gode OLED-skjermer, Sense-kontrollerenes haptiske feedback og justerbare skulderknapper, vibrasjoner i selve headsetet og skikkelig 3D-lyd skal visst tas full nytte av i blant annet Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man's Sky og The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution.