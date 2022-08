PlayStations Gravity Rush blir også film

HQ

Så sent som på fredag delte jeg ryktet om at PlayStation Productions lager en film basert på Days Gone. Ganske forståelig og forventet med tanke på konseptet. Det samme kan ikke sies i like stor grad om denne.

Deadline har i tillegg fått æren av å avsløre at PlayStation Productions også har startet arbeidet med en Gravity Rush-film. Planen er at denne skal regisseres av Anna Mastro, som har vært en del av en drøss med populære serier, mens foreløpig ukjente Emily Jerome står for manuset.

Noe mer enn det får vi ikke vite, så det skal bli spennende å se hvordan det tyngdekraftmanipulerende universet tar seg ut i filmform om prosjektet blir en realitet.