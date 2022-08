Rykte: PlayStation lager Days Gone-film

HQ

At PlayStation takket nei til et nytt Days Gone-spill betyr tydeligvis ikke nødvendigvis at de har gitt opp selve universet.

Deadline sine vanligvis veldig pålitelige kilder hevder nemlig at PlayStation Productions skal lage en film basert på Days Gone. Faktisk har de visstnok kommet såpass langt at de allerede har satt X-Men: First Class- og Up in the Air-forfatteren Sheldon Turner til å skrive filmatiseringen mens Sam Heughan nærmer seg en avtale om å spille hovedrollen som Deacon St. John.

Dette er altså på toppen av filmer basert på Gran Turismo, Ghost of Tsushima og Jak and Daxter mens vi også venter på TV-serier for The Last of Us, God of War, Horizon, Twisted Metal etter suksessen til Uncharted.