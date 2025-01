PlayStations nye AI-teknologi forutser ditt neste trekk

HQ

Det høres kanskje magisk ut, men ifølge et nytt patent fra Sony jobber PlayStation med et AI-drevet system som kan forutse ditt neste trekk i et spill, noe som drastisk reduserer tiden det tar for spillene å respondere på input fra kontrolleren din. Denne teknologien bruker kameraer til å spore spillerens handlinger og forutse neste knappetrykk, noe som gir raskere og mer nøyaktig respons fra spillet. Ved å løse problemer som etterslep og ubesvarte kommandoer skal systemet gi jevnere spillopplevelser. I tillegg kan det hjelpe med ufullstendige innganger, for eksempel forårsaket av dårlig internettforbindelse. Denne nye utviklingen følger PlayStations nylige introduksjon av duftteknologi, selv om Sony ennå ikke har avslørt hvordan disse innovasjonene vil bli brukt i fremtidige spill.

Kan dette AI-drevne prediksjonssystemet omdefinere spilling?