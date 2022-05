PlayStation-spill får flere goder enn forventet på PlayStation Plus

HQ

I forrige uke ble det plutselig bekreftet at i alle fall ett spill fra den originale PlayStation-konsollen får Trophies, og nå som nye PlayStation Plus har blitt lansert i Asia vet vi at det venter enda mer.

For i tillegg til å få vite at Ape Escape, I.Q: Intelligent Cube, Hot Shot Golf og fler også har fått Trophy-støtte avslører ResetEra-brukeren brokenswiftie at flere spill også lar oss velge mellom ulike videofiltere. Blant annet er det, som i en rekke samlepakker av eldre spill i disse dager, mulig å spille med et filter som får det til å se ut som om man ser på en gammel CRT-TV og velge ønsket bildeformat. Dette altså på toppen av å kunne hurtiglagre og spole tilbake tiden i noen spill, så det er tydelig at Sony fortsatt har noen ting på lur når nye PS Plus slippes her til lands den 23. juni.