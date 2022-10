PlayStation-spill slippes ikke på PC før det har gått et år

HQ

Med både Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Sackboy: A Big Adventure og Spider-Man: Miles Morales like rundt hjørnet for PC-spillere har mange lurt på hvor lang tid det tar før andre PlayStation-eksklusiver går samme vei. En Naughty Dog-utvikler gjorde jo den feilen å si at The Last of Us: Part I ville komme til PC "kort tid etter PlayStation 5", noe han lan angre ganske mye på nå.

For i et intervju med Julien Chièze sier nemlig PlayStation Studios-sjefen Hermen Hulst at han tror vi må vente minst ett år fra et PlayStation-spill lanseres på konsollen(e) til det kommer til PC fremover. Det eneste unntaket han nevner er de kommende "Live Service"-spillene siden noen av disse vil lanseres samtidig på PlayStation og PC. Dermed skal du ikke se bort fra at The Last of Us sin multiplayer, multiplayer-spillet i Horizon-universet og lignende slippes rett på både konsoll og PC slik at spillerbasen blir ekstra stor fra første stund. Derimot kan du mest sannsynlig glemme å se God of War: Ragnarök på PC før november 2023.