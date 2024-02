Pokémon avduker nytt Legends-spill

HQ

Vi forventet alle at det skulle ha noe med Gen 5 å gjøre, men det ser ut til at The Pokémon Company har gitt oss den gamle lokkematen, for i stedet for å få et Legends-spill med fokus på Unova, er vi på vei tilbake til Kalos.

Nærmere bestemt skal vi tilbake til Lumiose City, som gjennomgår et byutviklingsprosjekt. Vi fikk se noen futuristiske bilder i traileren, noe som kanskje betyr at dette spillet ikke kommer til å foregå i en fjern fortid, slik som Pokémon Legends: Arceus.

Vi må nok vente en stund før vi får vite mer, men det er mulig at dette spillet har noe med Unown å gjøre, siden de fløt rundt ved siden av Pikachu under hele Pokémon Presents-streamen. Helt på slutten fikk vi også en liten forsmak på Mega Evolution-mekanikken, som endelig ser ut til å være på vei tilbake.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes.