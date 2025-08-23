Pokemon bekrefter hvordan man uttaler Rayquazas uttale, og det er ikke som du tror

HQ

Pokémon har annonsert den offisielle uttalen for Rayquaza, og fansen er ikke sikker på at de er enige med den. Siden Pokémon først kom på markedet, har folk uttalt navnet på de rare skapningene feil, og bare ved noen få anledninger har selskapet bak spillene gått inn for å korrigere fansen.

På Pokémon World Series nylig fikk vi en annen populær feiluttalelse av navnet Rayquaza. Eller skal vi si ray-KWAY-zuh. Det burde vi tydeligvis, for det er den offisielle uttalen, ifølge The Pokémon Company.

Denne rettelsen har dukket opp tidligere, men for det meste har fansen fortsatt å referere til den store, tynne, grønne dragen på himmelen som ray-KWAH-zuh. En liten forskjell, men en forskjell som betyr mye for fansen, slik tilfellet ofte er med noe så elsket som Pokémon.

Pokémon-fansen holder fortsatt fast ved den gamle uttalen, men kanskje dette blir et tilfelle som Arceus (ar-CEE-us), der folk gradvis aksepterer den offisielle versjonen over tid.