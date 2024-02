Pokémon Black- og White-fans tror noe spesielt vil skje på Pokémon Day

HQ

Den 27. februar skal Empire State Building lyses opp i Pokémon-farger for å feire Pokémon-dagen og lanseringen av Pokémon Horizons-serien. Dette får også konspirasjonstenkende fans til å lete etter den skjulte meningen bak denne begivenheten.

SoulSilverArt på Twitter/X hevdet at dette er en spesiell begivenhet. Det er ikke hver Pokémon-dag man får se Empire State Building opplyst i Pokémon-farger. De sa også at Unova-regionen fra Gen 5 er basert på NYC-området og USA, noe som antyder at vi kan få noen Unova-relaterte nyheter på Pokémon-dagen.

Selv om dette er en morsom teori, vil vi si at du ikke bør bli for opprømt. Det er allerede nok grunner til at Pokémon skal lyse opp Empire State Building uten å måtte annonsere Gen 5-remakes eller en spin-off i Unova. Mange fans ønsker seg disse spillene, men det er ikke sikkert tiden er inne for å se dem ennå. Men det kan jo hende at vi får en godbit om et par uker.