Pokémon Company blir et av høydepunktene på Gamescom 2024

Gamescom 2024 er mindre enn en måned unna, og både selskaper og medier har forberedt seg i ukevis for å dekke arrangementet, som er den viktigste begivenheten i Europa og uten tvil i spillverdenen i dag. Store selskaper som Capcom, Square Enix, SEGA og Xbox har bekreftet at de kommer, men det vil også være noen fraværende, som PlayStation og Nintendo.

Men selv om Kyoto-selskapet ikke reiser til Köln i august, betyr ikke det at vi ikke vil få se noen av titlene deres der, for den offisielle Gamescom X-kontoen har avslørt at en av de mest bemerkelsesverdige deltakerne vil være The Pokémon Company.

Vi aner ikke hva de vil vise på messen for å være så fremtredende, men i ventetiden ligger åpenbart drømmen om å få vår første titt på en ny trailer og til og med litt gameplay for Pokémon Legends: Z-A, som skal lanseres på Switch i 2025.

Tror du det er det TPC vil ta med seg til Gamescom 2024, eller vil de ha en annen overraskelse i vente?