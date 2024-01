Pokémon Company går til aksjon mot Pokémon-klone

HQ

Så sent som i forrige uke rapporterte vi om nyheten om at The Pokémon Company innledet en undersøkelse av Pocket Pairs enormt suksessrike monsterfangst-tittel Palworld for å se om det har forekommet brudd på immaterielle rettigheter knyttet til lommemonstermerket. Selv om det ikke har skjedd noe nytt på denne fronten siden, har TPC tatt rettslige skritt mot en annen Pokémon-klone.

Som GameFiles Stephen Totilo har lagt merke til, har TPC protestert mot et kortselskaps planer om å varemerkeregistrere navnet PokéZoo. I motsetning til Palworld, der det finnes klare unike elementer med hensyn til hvordan de ulike monstrene tilbys, virker det som om TPC har en mye sterkere sak når det gjelder PokéZoo, spesielt når man ser på logodesignet og skapningen som brukes i spillets Google Play Store-ikon (som helt klart er Bellossom).

Det er uklart når varemerketvisten vil bli avsluttet, men PokéZoos tid er utvilsomt talte.