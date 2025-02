Pokémon Concierge kommer tilbake i september 2025

HQ

Vi visste at Pokémon Concierge ville få flere episoder, og nå har vi en utgivelsesdato for når de nye episodene kommer på Netflix. Eller, mer nøyaktig, vi har et utgivelsesvindu, som er september 2025.

Den første serien ble utgitt i slutten av 2023, og viste en stop-motion-historie om Haru, en 9-5-arbeider som er lei av bylivet, og som bestemmer seg for å bo ute på Pokémon Resort i stedet. I de nye episodene vil Haru og hennes partner Psyduck møte og hjelpe flere Pokémon.

Vi fikk se et par av de nye Pokémon-modellene, blant annet en glad og besluttsom Corphish, og det ble avslørt at de fire første episodene av miniserien nå ligger ute på YouTube, gratis å se frem til 9. mars. De neste episodene kommer eksklusivt på Netflix.