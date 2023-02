Pokémon Day: Pokémon Unite blir oppdatert med Zacian og nye arrangementer og tilbehør

HQ

Pokémon Day-feiringen har begynt, og med dem begynner vi å få kunngjøringer om nye funksjoner og oppdateringer til eksisterende Pokémon-titler på markedet (selv om vi forhåpentligvis også får en sniktitt på fremtiden).

Morgenen startet med en oppdatering for Pokémon Unite, MOBA-tittelen i League of Legends-stil der vi spiller som lommemonstrene, og en ny skapning har nettopp kommet. Zacian, den legendariske hunden fra Pokémon Sword og Shield, blir med i listen over tilgjengelige karakterer hvis du skaffer ham ved å fullfører en midlertidig oppdragsbegivenhet.

En "boss rush"-spillmodus har også blitt lagt til via Quick Battle-menyen, samt nye emblemer for å låse opp Johto-pokémon og nye Holowear. Endelig er det nye T-skjorte-skinet for å feire Pokémon Day 2023 nå tilgjengelig, og du kan få tilgang til alt innholdet nå ved å laste ned oppdateringen, og du kan sjekke ut alle detaljene på Serebii.