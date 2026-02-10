Pokémon Europe International Championships-deltakere vil kunne spille Pokémon Pokopia denne helgen

HQ

Det begynner virkelig å løsne for Nintendo Switch 2 i år, da Mario Tennis Fever debuterer om noen få dager og deretter vil bli etterfulgt om mindre enn en måned av en annen Switch 2-eksklusiv, denne gangen knyttet til Pokémon-serien. Nærmere bestemt snakker vi om Pokémon Pokopia, som vil debutere i sin helhet 5. mars, men som spillerne vil kunne få en tidlig smakebit av allerede denne kommende helgen.

Som en del av 2026 Pokémon Europe International Championships som arrangeres i London mellom 13. og 15. februar, har det blitt avslørt at Pokémon Pokopia vil ha en spillbar demo på arrangementet som lar deltakerne bli en Ditto og begynne å bygge et nytt liv med hjelp av forskjellige rekrutterte Pokémon-allierte.

Det fulle omfanget av demoen er ikke beskrevet, men hvis du er usikker på om du skal sikre deg et eksemplar av Pokopia, kan det være verdt å ta turen til mesterskapet og prøve demoen i en av spillets aller første spillbare muligheter.