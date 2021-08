Pokémon Go får mer Sword og Shield

Mens mange teller ned dagene til Pokémon Brilliant Diamond og Shining Pearl blir det nok å sette tennene i for Pokémon Go-spillere.

Dette siden Niantic bekrefter at siste del av av Pokémon Go sin Unlock Event, Part 3: Sword and Shield, vil starte den 20. august, og vil da blant annet bringe enda flere lommemonstre fra Galar-regionen til spillet. Nærmere bestemt kan vi blant annet se frem til å treffe på Dubwool, Greedent, Skwovet og Wooloo, men de største høydepunktene må kunne sies å være Zacian og Zamazenta i femstjerners raid. I tillegg blir det større sannsynlighet for å møte på skinnende utgaver av Galarian Farfetch'd, Galarian Meowth, Galarian Stunfisk og Galarian Weezing, så da blir en gratis Gym Challenger Uniform bare pynt på kaken.