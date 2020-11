Pokémon Go får ny generasjon, høyere maksnivå og mer

Du ser på Annonser

Som forventet offentliggjorde Niantic Labs fremtidsplanene sine for Pokémon Go i dag, og det viser seg at vi ikke trenger å vente lenge på massive endringer.

Utviklerne kan nemlig avsløre at Pokémon Go skal få sin største oppdatering noen gang den 30. november. Grunnene til størrelsen er mange. Blant annet gjør den klart for at en rekke lommemonstere fra Kalos-regionen inntar spillet fra og med den 2. desember. Nærmere bestemt vil du da blant annet kunne finne:



Bunnelby



Braixen



Chespin



Chesnaught



Delphox



Diggersby



Fennekin



Fletchinder



Fletchling



Froakie



Frogadier



Greninja



Litleo



Pyroar



Talonflame



Quilladin



Disse vil dukke opp ekstra ofte frem til den 10. desember, så er det noen som frister litt ekstra er det bare å være ivrig trener fra første stund.

Spesielt siden maksnivået vil øke fra 40 til 50. Selv en rekke ting vil belønne deg med flere erfaringspoeng blir det ikke ekstremt lett å gå opp de siste ti nivåene, for hver av disse vil kreve at du fullfører spesielle utfordringer. Disse handler blant annet om å fange et bestemt antall Pokémon på én dag, beseire et foreløpig ukjent antall motstandere og lignende. Heldigvis høres det ut som om innsatsen vil bli verdt det, for det blir også mulig å øke CP-nivået enda mer med det som kalles Candy XL. Fornuftig nok får man disse godbitene ved å fange lommemonstre, kombinere vanlig Candy og et par andre ting vi skal få vite mer om senere.

Mange vil nok også bli glade for å høre at vi tydeligvis vil komme spesielle eventer og endringer litt oftere fremover siden spillet begynner med et sesong-system den 1. desember. Hver tredje måned vil Pokémon Go for eksempel endre hvilke lommemonstere som er mest vanlige, ha spesielle eventer basert på årstiden man er i og introdusere nye mekanikker og systemer.

I tillegg til dette hinter utviklerne til at oppdateringen også vil endre hvordan man møter og fanger de velkjente skapningene og hvordan gaver og noen andre systemer fungerer, men disse tingene vil vi først få mer informasjon om mot slutten av måneden.

Hvordan høres dette ut?