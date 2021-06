Pokémon Go Fest 2021 byr på nye låter fra Junichi Masuda

Du ser på Annonser

Med neste årlige Pokémon Go Fest rett rundt hjørnet har Niantic delt spennende detaljer om hva fans kan forvente i denne omgang. For det første kommer billettene i år bare til å koste $5 (sammenlkinet med $14,99 som det pleide å koste) og Google Play kommer til å være sponsor for arrangementet. For det andre har hele tidsplanen for arrangementet, som finner sted den 17. og 18. juli, nå blitt avslørt, der mange favoritter som Global Challenge og timelange habitater kommer tilbake.

En av de mest spennende avsløringene er at ny musikk fra komponist og spillregissør Junichi Masuda vil debutere på arrangementet. Masuda har vært med i Pokémon-serien siden starten og har komponert låter til blant annet Pokémon Red/Blue og Black/White. Blant disse nye låtene tilbys et "rock-and-rolling track for Pikachu Rock Star fans" samt en "high-energy electro-pop song".

Du finner mer informasjon om Pokémon Go Fest 2021 her.