Pokémon Go har tjent fem milliarder dollar siden lanseringen i 2016

Det er nesten vankelig å begripe at det allerede er fem år siden Pokémon Go ble lansert. Pokémon var allerede et fenomen, men AR-spillet tok virkelig verden med storm, og sommeren 2016 var det eventyrlystne Pokémon-trenere i alle aldre å se absolutt overalt.

I anledning spillets femårsjubileum har Sensor Tower offentliggjort litt interessante statistikker om spillet.

Her fremgår det at Pokémon Go har tjent fem milliarder dollar på de fem årene, og i motsetning til mange andre mobilspill er det ingen tegn på at kurven er i ferd med å dale nedover foreløpig. Faktisk har det første halvåret av 2021 vært det mest profitable i spillets levetid.

2020 var et utfordrende år for spillet, da mulighetene for å fange Pokémon i det fri var begrenset av restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Utvikleren Niantic introduserte derfor en rekke funksjoner som gjorde spillet mer fornøyelig å spille hjemmefra, hvilket resulterte i at det ble enda mer profitabelt.

Rapporten avslører også at spillet er blitt lastet ned mer enn 632 millioner ganger, og at 77% av disse kommer fra Google Play Store.