Pokémon Go hyller Black and White med Unova Tour denne helgen

Denne helgen, 1. og 2. mars, vil Pokémon Go -spillere kunne glede seg over et nytt globalt arrangement kalt Pokémon Go Tour: Unova. Arrangementet vil inneholde nye skinnende former av Pokémon fra Unova-regionen, som Meloetta og Victini, samt raids for femte generasjons legendariske Pokémon, Kyugrem White og Kyugrem Black.

I tillegg kan du i løpet av helgen motta ekstra gjenstandspakker i spillet ved å bruke kampanjekoden GOTOURUNOVA.

Den nye Pokémon Go Sesongen "Strength and Mastery" starter 4. mars og varer til 3. juni 2025.

Er du klar for Unova Tour på Pokémon Go?