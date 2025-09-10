Pokémon har nå patentert karaktertilkalling og kamp

HQ

Det ser ut som om The Pokémon Company virkelig ikke liker konkurranse, ettersom de nylig har kjøpt et patent som dekker spillmekanikken med å tilkalle en figur og la den kjempe mot en annen figur. I hovedsak dekker dette de viktigste kampmekanismene i Pokémon-spillene, med lommemonstrene dine som blir tilkalt for å ta ned critters andre trenere bringer med seg.

Som rapportert av Games Fray, kan dette åpenbart ha en bredere innvirkning på mange spill. Palworld er det mest åpenbare eksemplet, ettersom skaperne av spillet for tiden er låst i en juridisk kamp med The Pokémon Company over påstått brudd på opphavsretten. Det er riktignok verdt å merke seg at TPC søkte om dette patentet tilbake i mars 2023, og oppnådde det uten problemer.

Det nye patentet dekker karakterer som tilkaller underkarakterer for å kjempe for dem, eller bare karakterer som tilkaller underkarakterer i områder uten fiender å kjempe mot, sammen med ting som automatiske kamper som utløses av karakterer som går i retning av andre karakterer. Det høres ut som mekanikker vi ser i mange spill, så det blir spennende å se hvor heftig Pokémon forfølger andre lignende skapningskamper nå som de har fått dette patentet.