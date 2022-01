Pokémon Legends Arceus er dagens GR Live-spill

HQ

Det er fredag, noe som betyr at vi snart tar helg, men før det kjører vi en siste GR Live-sending for uka. Siden i dag er den globale lanseringsdatoen for både Uncharted: Legacy of Thieves Collection og Pokémon Legends Arceus, kommer vi til å dykke ned i sistnevnte i et par timer for å se hva det har i vente for oss.

Pokémon Legends Arceus er litt annerledes enn hovespillene i Pokémon-serien, siden det ikke bare finner sted før en skikkelig Pokédex ble etablert, men det har også en verden som er mer beslektet med Wild Areas i Pokémon Sword/Shield. Men vi skal sjekke ut alt dette om noen timer, og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

I mellomtiden anbefaler vi å sjekke ut anmeldelsen vår av spillet.