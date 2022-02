Pokémon Legends Arceus gir deg 90 gratis Pokèballer

HQ

Til tross for at kveldens Pokèmon Presents var relativt kort hadde særlig Game Freak mange spennende nyheter til oss. Som om det ikke var nok å annonsere to nye hovedspill som skal komme i høst får vi mer å gjøre i Pokémon Legends Arceus allerede i kveld også.

Den nye Daybreak-oppdateringen til Pokémon Legends Arceus gjør blant annet slik at sjansen for å møte legendariske Pokémon er langt større. Samtidig kan de som ønsker mer utfordring prøve seg på Eternal Battle Reverie etter å ha fullført historien. Her får vi mulighet til å kjempe mot noen av de sterkeste lommemonstrene, deriblant Arceus sekv, i drømmer, og målet er å overleve så mange runder som mulig.

Når det gjelder mer vanlig innhold har nye gjøremål (requests) blitt tilgjengelige. Blant annet er det mulig å etterforske hvorfor denne Massive Mass Outbreak-hendelsen har skjedd. Etter å ha fullført disse åpnes Path of Solitude eller Path of Tenacity i Jubilife Village-treningsområdet. I førstnevnte må du velge èn Pokèmon som skal kjempe i en spesiell kamp som belønner deg med markeringer i Pokédex-en for hvert vellykkede forsøk. Tenacity handler på sin side om å kjempe mot Wardens og andre personer fra historiedelen.

Det er ikke bare kampene som byr på ekstra utfordringer heller siden et nytt ballongløp er tilgjengelig i Coronet Highlands.

Toppen av kaken er at du belønnes med 90 Pokèballer ved å skrive "ARCEUSADVENTURE" i Mystery Gift-delen av menyene. Nærmere bestemt er det 30 Ultra, 30 Gigaton og 30 Jet. Dette i tillegg til å kunne ta bilder sammen med personer du har møtt i spillet, nye bær som kan plantes i Jubilife Village og fiksing av noen sjeldne problemer.