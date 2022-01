Pokémon Legends Arceus hadde den fjerde største britiske lanseringen i seriens historie

HQ

Før Pokémon Legends Arceus ble sluppet var det en viss uro blant seriens fans om hvorvidt det kunne leve opp til ambisjonene om en helt ny opplevelse med en åpen verden. Heldigvis har eventyret fått positive anmeldelser, og ganske mange er allerede i gang med å utforske Hisui-regionen.

Nå kan Gamesindustry.biz avsløre at Pokémon Legends Arceus har vært en enorm suksess i Storbritannia. Det er i seg selv ingen overraskelse, men det er faktisk den fjerde største lanseringen i seriens mer enn 25 år lange historie. Det er også verdt å nevne at mye av salget i dag er digitalt, og dette er ikke engang med i regnestykket.

Det nye Pokémon-spillet stod for nesten halvparten av det fysiske spillsalget i Storbritannia forrige uke, og flere butikker ble utsolgt allerede noen timer etter lanseringen. Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, som ble sluppet samme dag som Pokémon Legends Arceus, er det eneste andre nye spillet på topp ti i Storbritannia.