Pokémon Legends: Z-A bringer tilbake en kontroversiell funksjon som har vært savnet i over ti år

HQ

Pokémon Legends: Z-A Pokémon-spillet bringer tilbake en funksjon som har vært savnet i Pokémon-spill i over et tiår på dette tidspunktet, men ikke alle kommer til å bli glade for det.

I tillegg til gamle favoritter som Mega Evolutions, vender en tidligere mekanikk tilbake i form av vedvarende gift. Når Pokémonene dine blir forgiftet i en kamp, vil de fortsatt ta skade av giften, selv når de streifer rundt i verden.

Før i tiden måtte du i utgangspunktet løpe tilbake til nærmeste Pokémon-senter eller ha et lager med motgift hvis du ble forgiftet. Giften vil aldri slå Pokémon bevisstløs, men som vist i en video tatt av Stealth40k, vil den etterlate dem på 1HP.

Noen vil ikke være fornøyd med denne funksjonen, da den gjør spillet mer irriterende hvis du møter mange giftige Pokémon, men på den annen side vil det være eldre fans som er glade for å få litt fare innprentet i seg igjen når de lilla boblene begynner å sprette.