Pokémon Legends: Z-A selger nesten 6 millioner enheter den første uken

HQ

Mens fansen krangler om Game Freak er late med sine nyeste Pokémon-utgivelser, fortsetter disse spillene å bevise at de stort sett alltid vil selge. Pokémon Legends: Z-A har solgt 5,8 millioner enheter i løpet av sin første uke på markedet.

Disse dataene kommer fra Pokémon, som viser at rundt halvparten av lanseringssalget var for Nintendo Switch 2-versjonen av Pokémon Legends: Z-A. I henhold til Nintendeal kan vi se hvordan disse dataene står seg mot lanseringssalget av andre Pokémon-spill.

Hvis vi sammenligner Pokémon Legends: Z-A med sine medspillere, ser det ut til å være et meget sterkt spill, som overgår det opprinnelige Kalos-eventyret Pokémon X og Y, som solgte 4 millioner enheter i løpet av den første uken. Andre nyere spill har imidlertid solgt bedre enn Pokémon Legends: Z-A. Pokémon Sword/Shield solgte 6 millioner enheter ved lansering, Pokémon Legends: Arceus tok hjem 6,5 millioner, og Pokémon Scarlet/Violet oppnådde selvfølgelig hele 10 millioner solgte eksemplarer på bare tre dager.

Så selv om Pokémon Legends: Z-A kanskje ikke har de sterkeste salgstallene sammenlignet med noen av de andre -spillene, er det viktig å huske at 5,8 millioner solgte enheter er mye. Selv om det er grunn til å diskutere Game Freaks spillkvalitet, er det nok av fans som er villige til å ignorere disse diskusjonene og kjøpe det nyeste Pokémon-eventyret.