Pokémon med våpen, Persona 3 Reload og alt annet som snart kommer til Game Pass

Microsoft har forståelig nok skrytt av spillene som kommer til Game Pass i 2024, så ikke forvent mange store overraskelser før et knippe Activision Blizzard-spill blir en del av tjenesten ganske snart. Ikke at dette skal hindre deg i å glede deg over det som kommer før den tid.

Dette inkluderer oppstillingen for siste halvdel av januar, ettersom Microsoft har kunngjort den andre bølgen av spill som kommer til Game Pass denne måneden (og to i begynnelsen av februar), og den inkluderer en flott blanding av allerede utgitte gode spill og kommende etterlengtede spill:



Those Who Remain på Cloud, konsoller og PC i dag



Turnip Boy Robs a Bank på Cloud, konsoller og PC den 18. januar.



F1 23 på konsoller og PC 18. januar



Palworld på Cloud, konsoller og PC 19. januar



Go Mecha Ball på Cloud, konsoller og PC 25. januar



Brotato på Cloud, konsoller og PC 30. januar



Persona 3 Reload på Cloud, konsoller og PC 2. februar



Anuchard på Cloud, konsoller og PC 6. februar



Så har jeg en god nyhet/dårlig nyhet-situasjon. Den gode er at bare "ett" spill vil bli fjernet fra Game Pass de neste par ukene. Den dårlige nyheten er at det er Hitman: World of Assassination aka Hitman 3 på Cloud, konsoller og PC som fjernes den 31. januar.