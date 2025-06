Pokémon North America International Championships finner sted denne helgen

HQ

Hvis du leter etter en esports-turnering å følge den kommende helgen, er det verdt å huske at Pokémon North America International Championships skjer mellom 13. og 15. juni.

Denne store begivenheten vil se spillere fra hele verden på vei til New Orleans for å konkurrere i Pokémon Video Game Championships, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Go, og Pokémon Unite, og arrangementet vil også tjene som en av de siste kvalifiseringsmulighetene før World Championships planlagt for California i august.

Med arrangementet som kommer opp, kan vi forvente at det skjer action hver dag 13. til 15. juni, med arrangementer som vanligvis starter klokken 14:00 BST / 15:00 CEST. For å stille inn, kan du gå over her.