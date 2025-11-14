Pokémon Pokopia avslører nye Pokémon-varianter i utvidet trailer

HQ

Pokémon Pokopia er bare noen måneder unna, og forventes å lanseres den 5. mars 2026 til Nintendo Switch 2, og nylig slapp The Pokémon Company en utvidet oversiktstrailer som gir oss en titt på spillverdenen, mekanikkene og - mest interessant - nye Pokémon-varianter.

På slutten av traileren du kan se nedenfor får vi en titt på en dyster, blek Pikachu kjent som Peakychu, samt en Snorlax som var så søvnig at han ble dekket av mose. Denne varianten er kjent som Mosslax, og han får selskap av professor Tangrowth, samt Smearguru, varianter av henholdsvis Tangrowth og Smeargle.

Vi er ikke sikre på om disse variantene er unike Pokémon designet for spillet, eller om de vil dukke opp i fremtiden, men akkurat nå er deres hovedmål å hjelpe deg med å lage ditt eget Pokémon-paradis i Pokopia.