Nylig rapporterte vi om nyheten om at fansen mistenker at The Pokémon Company har planlagt informasjon om Generation 5 av spillene (Black/White) for Pokémon Day. Vel, det ser ut til at det i det minste er noe sannhet i det, for nå er det bekreftet at en Pokémon Presents arrangeres neste uke.

Showet, som er satt til 14:00 GMT / 15:00 CET den 27. februar 2024, skal etter sigende inneholde "spennende Pokémon-nyheter i anledning #PokemonDay".

Det sies ikke noe om nøyaktig hva disse nyhetene vil være, men tidligere Pokémon Day Pokémon Presents -show pleier å inneholde informasjon fra alle deler av selskapets virksomhet, noe som betyr at vi sannsynligvis kan se frem til nyheter på TV-, merchandise-, kortspill- og videospillfronten.