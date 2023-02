Pokémon Scarlet og Violet er det raskest selgende spillet i Nintendos historie

HQ

Nintendos nyeste økonomiske rapport for månedene oktober til desember 2022 avslørte ikke bare at Nintendo Switch har blitt den tredje bestselgende konsollen i historien Nintendo Switch har blitt den tredje bestselgende konsollen i historien, men også at Pokémon har satt en ny salgsrekord for det japanske selskapet.

Pokémon Scarlet og Violet har solgt hele 20.61 millioner enheter over hele verden. Et tall som i seg selv er et bevis på at niende generasjon Pokémon har gjort et sterkt inntrykk på forbrukerne, men disse tallene må også settes i perspektiv både for selve lommemonsterserien og for Nintendo-spillsalg generelt.

Pokémon Violet og Scarlet (kombinert) har blitt Nintendos raskest selgende spill noensinne, med 18.2 millioner bare de første 7 ukene, og 10 millioner bare de tre første dagene. De er allerede nummer fire i de bestselgende spillene i Pokémon-historien bak bare Red/Blue (og Green) med 31.3 millioner, Sword/Shield med 25.6 millioner, og Gold/Silver med 23.7 millioner.