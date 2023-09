Pokémon Scarlet og Violet: The Teal Mask DLC

HQ

Pokémon Scarlet og Violet: The Teal Mask ble lansert i forrige uke. Nå har du sikkert allerede tatt en titt, men hvis du venter på å se om Kitakami-landet er verdt tiden og pengene dine, har vi samlet tankene våre om den første delen av The Hidden Treasure of Area Zero-utvidelsen.

Nå som Pokémon har droppet den tidligere trenden med å gi ut et "nytt" spill omtrent ett år etter lanseringen av en ny generasjon, komplett med innhold og ekstra godbiter etter spillet, må vi venne oss til DLC-utvidelser i stedet. Med Sword and Shields DLC-er så det ganske dystert ut. Innholdet og de nye pokémonene som ble tilbudt var ikke særlig tillitvekkende, men med The Teal Mask ser det mer lovende ut.

HQ

Så snart du har installert DLC-en, blir du oppringt av Mr. Jacques som inviterer deg med på en spesiell ekskursjon. Hva er sjansen for at gutten som nettopp har reddet skolen og vist seg å være en ustoppelig Pokémon-mester, blir valgt ut til en slik utflukt? Ganske stor, tydeligvis.

Dette er en annonse:

Denne ekskursjonen introduserer oss for noen nye karakterer, men medelevene våre spiller knapt noen rolle. I stedet gjør The Teal Mask sitt beste for å kaste den gamle Paldea-frakken til fordel for en ny, frisk festivalmaske og tradisjonelle Kitakami-drakter. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, for det er fint å bryte av fra de kjente omgivelsene etter så mange timer med de tre trådene i hovedhistorien til Pokémon Scarlet/Violet. Men til tross for disse forsøkene forblir The Teal Mask i bunn og grunn en Pokémon-opplevelse. Du vet nå om det er noe for deg, men ikke forvent deg noe revolusjonerende. Som mangeårig fan var dette helt greit for meg. En måte å forandre laget mitt på, få min favoritt Snorlax med på laget, og ta del i en historie som bare eksisterer for å gi deg flere skapninger å kjempe mot og fange.

Karakterene i The Teal Mask er veldig morsomme, spesielt søsknene Carmine og Kieran fra Blueberry Academy. Etter så mange rivaler som bare er venner som ikke har noe imot å tape mot deg om og om igjen, er det fint å ha noen som faktisk forakter deg med en gang i form av Carmine. Du kommer til å like henne etter hvert, men det er en fin avveksling. Historien om Ogrepon og Kitakami-festivalen er forutsigbar, men hvis du forventer prestisjedrama fra et Pokémon-spill på dette tidspunktet, bør du begynne å lete et annet sted. Alt i alt er det et ganske kort eventyr, men med tanke på at det bare er første del av reisen som fortsetter i Winter, er det ikke noe galt i det.

I tillegg til historien er det også hele regionen Kitakami å utforske. Den er ikke enorm, men var større enn jeg hadde forventet, fullpakket med noen nye og mange kjente Pokémon å fange. Nå som det er laget over 1000 skapninger, har jeg ikke noe imot at vi ikke får 50-100 til i denne DLC-en. Mindre er mer, spesielt når du bare har seks plasser å fylle ut på et lag. Som i grunnspillet er utforsking fortsatt veldig gøy i The Teal Mask. I hvert fall når det fungerer. Når spillet spiller som det skal, kan det føles som det Pokémon-eventyret du alltid har ønsket deg, men når feilene begynner å melde seg og bildefrekvensen synker, blir du påminnet om at selv nesten ett år etter utgivelsen føles spillet fortsatt ikke helt polert.

Dette er en annonse:

Et annet problem som hindrer meg i å kaste blomster for føttene til denne DLC-en, er vanskelighetsgraden. Pokémon er en spillserie som alltid har slitt med vanskelighetsgraden. Med store endringer i livskvaliteten, som EXP Share, og ved å henvende seg til et yngre publikum, har spillene blitt enklere og enklere, noe som er bra, men på noen punkter er det så enkelt at jeg kan koble helt ut. Mange av kampene mot tilfeldige trenere i The Teal Mask lider spesielt av dette, for selv om pokémonene deres er på høyt nivå, kan du likevel utslette dem uten problemer, siden de ikke har utviklet seg.

Alt i alt er dette en DLC som tar noen gode steg fremover, og jeg er spent på hva som kommer. Det er mer Pokémon, og det er alt de fleste fans av serien vil ha. Men det sliter fortsatt med de samme problemene som grunnspillet, noe som hindrer det i å oppnå en høyere poengsum.