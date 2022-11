Pokémon Scarlet/Violet er de mest forhåndsbestilte spillene i seriens historie

HQ

Selv om serien har fått mye kritikk fra fansen for blant annet mangel på innovasjon, til tross for en global omsetning på mange milliarder, ser det ut til at fansen har vært veldig ivrige etter å få tak i det nye Pokémon Scarlet/Violet.

Spillet er nå ute, men kort tid før ble det avslørt at de to spillene er de mest forhåndsbestilte i seriens historie. The Pokémon Company-sjef Takahito Utsunomiya har avslørt dette via Oricon på et lanseringsevent i Japan.

Vi vet imidlertid ikke de eksakte tallene ennå, men dette viser at spillet er ganske så vellykket selv om det ikke har fått de beste anmeldelsene.