Utenom kjerneserien med RPG-spill har vi sett mange gratis-å-spille Pokémon-spill utgitt gjennom årene, med varierende suksessnivåer. Det mest populære av disse er selvfølgelig Pokémon Go, som fortsatt henter inn mange millioner hver år, men vi har også sett andre verdifulle spin-offs som Pokémon Quest og Pokémon Cafe Mix. Siste i rekken er Pokémon Unite, en MOBA utviklet av TiMi Studio Group, som er et datterselskap av kinesiske Tencent. Spillet er ute nå på Nintendo Switch, og det er planlagt å slippes en gang i september på mobile enheter.

Før jeg går inn på mekanikkene må det nevnes at jeg ikke har spilt en MOBA før, så jeg kan ikke tilby sammenlikninger med sjangergiganter som DOTA 2 og LoL. Pokémon Unite ser to lag med fem spillere gå mot hverandre for å score flest poeng innen en tidsfrist på ti minutter. For å tjene poeng må spillerne beseire ville Pokémon som finnes i kamparenaen, og mengden poeng som mottas er avhengig av hvor kraftige Pokémon du beseirer. For å kunne tjene inn disse poengene må spillerne plassere dem i motstanderens mål. Scoring har imidlertid en timer, og motstanderen kan blokkere deg fra å få poeng hvis de angriper deg til rett tid.

På slagmarken begynner din Pokémon i startformen, og vil utvikle seg og bli kraftigere etter hvert som du går opp i nivå og får XP. Hver Pokémon har sitt eget angrepssett, og de har ett grunnleggende angrep, to spesielle angrep og et kraftig Unite-angrep. I tillegg til å utvikle seg, vil din Pokémon lære nye og kraftigere angrep når du går opp i nivå, og du får valget mellom to separate angrep, som kan variere mellom kraftigere versjoner av eksisterende angrep til helt nye angrep. Å få lommemonstrene mine til å utvikle seg og lære nye angrep i løpet av spillet holdt kampene engasjerende.

Utvalget av Pokémon er strukket over en rekke forskjellige generasjoner, og det var favoritter som Pikachu og Charizard og mindre populære Pokémon som Crustle og Eldegoss. Hver Pokémon spesialiserer seg enten på nærkamp eller avstandsangrep, og de deles inn i fem forskjellige klasser: All-Rounder, Attacker, Defender, Supporter og Speedster, som alle har sine egne fordeler og ulemper. Crustle, for eksempel, er en Defender, og den har høy statistikk når det gjelder utholdenhet og støtte, mens dens offensivitet og mobilitet er ganske lav. Venusaur, som en Attacker, har derimot en nesten perfekt offensivitetsstatistikk, men den har også lavere utholdenhet og støtte.

Det er 21 forskjellige spillbare Pokémon for øyeblikket, og flere legges til i fremtiden. Ved oppstart har spillerne tilgang til fem forskjellige Pokémon (en for hver klasse), og disse roterer over tid for å tillate spillere å oppleve mer av utvalget.

Jeg syntes Pokémon Unites kjernegameplay er veldig lett å forstå, og to timer fløy forbi da jeg fikk i oppgave å streme det nylig. Noe som virkelig holdt meg hekta var spillets 'risiko for belønning'-natur, da det er en følelse av fare når man prøver å score. Jeg ble alltid revet mellom å sette inn poeng i små mengder, men ofte, eller bare grinde for flest mulig poeng og prøve å snike meg forbi opposisjonen. Følelsen av å bli tatt i et bakholdsangrep av motstanderene rett etter å ha grindet masse poeng var ødeleggende, men det gjorde ting enda mer tilfredsstillende da jeg til slutt klarte å unngå fiendene og sette inn alle de saftige poengene.

Siden Unite er gratis å spille var det åpenbart at mikrotransaksjoner ville dukke opp, men jeg ble overrasket over hvor fæle de er. For å låse opp helt nye Pokémon må du kjøpe en lisens for dem, og disse varierer mellom 6000 og 10 000 gullmynter. Etter tre timer med å spille og fullføre utfordringer klarte jeg å samle 6000 mynter, som bare var nok til å kjøpe en av de billigere og mindre ettertraktede karakterene. Du kan kjøpe disse lommemonstrene med virkelige penger, men det blir fort dyrt. En Pokemon for 6000 mynter vil kose deg 340 Gems og disse kan kun kjøpes i puljer på enten 60 (11 kroner), 245 (44 kroner), 490 (85 kroner) eller 1220 (219 kroner).

Overraskende nok er ikke dette engang den mest støtende delen av spillets mikrotransaksjoner. Etter at du har nådd nivå 9 kan du begynne å oppgradere gjenstander som endrer stats ved å bruke elementforbedringer som kan kjøpes. Disse kan oppgraderes så mange som 20 ganger, og de kan gjøre en vesentlig forskjell hvis spillerne bestemmer seg for å kaste in penger. En Scope Lens som forbedrer Critical Hit-raten din kan for eksempel gjøres ti ganger mer effektivt fra 0,4% på nivå 1 til 4% på nivå 20. Hvis du vil se hvor stor innvirkning dette kan ha på gameplay, vil jeg oppfordre til å se videoen til penguinz0 her.

Hvis Unite hadde satt grensen på sine sesongbaserte Battle Pass og kosmetiske gjenstander, så hadde jeg latt ting gli, men jeg kunne ikke la være å like spillet mindre, vel vitende om at jeg hadde en ulempe om jeg ikke bruker penger på det. For ordens skyld kan disse Item Enhancers også kjøpes med valuta i spillet, men akkurat som med å kjøpe Pokémon, må man grinde i veldig lang tid i forhold til å bare bla opp noen kroner. Jeg håer at Tencent kan redusere grindingen som kreves for å skaffe disse for å gjøre ting mer balansert.

Gjemt under Pokémon Unites grådige pay to win-mikrotransaksjoner ligger faktisk en avhengighetsskapende og lett tilgjengelig MOBA som dessverre har fått sitt potensial kuttet i stykker. På den positive siden har Unite en rekke lommemonstre som strekker seg over hele den 25 år gamle serien, og gameplayet har en spennende 'risiko for belønning'-natur. På den andre siden av spektret vil de som når dypest i lommene sannsynligvis ha størst hell på slagmarken, og grinding for å låse opp Pokémon er meget tidkrevende om man ikke ønsker å betale.