Pokémon Unite har blitt lastet ned 50 millioner ganger

HQ

Nylig erklærte Google Pokémon Unite som årets spill på Google Play-plattformen, noe som mange undret på med tanke på spillets litt dårlige mottakelse. Men det har tydeligvis ikke forhindret mange, mange millioner i å laste ned spillet.

For spillets offisielle Twitter-konto har nå bekreftet at det har nådd 50 millioner nedlastinger på tvers av plattformene.

"#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 - 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets. Thank you once again for all of your support!"

La oss bare si at kommentarene under avsløringen er... ja, akkurat som forventet egentlig.