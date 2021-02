Pokémon Unite inviterer Android-brukere i Canada til betatesting i mars

Du ser på Annonser

Etter tusenvis av "dislikes" på YouTube i fjor etter sin mindre populære avsløring, har The Pokémon Company nå gitt noen ytterligere oppdateringer om Pokémon Unite.

I et nytt blogginnlegg på den offisielle hjemmesiden står det: "Flere spillbare pokémon har blitt tilføyd, endringer og tilføyelser har blitt gjort med gameplayet, grafikken er forbedrert og masse mer."

Vi vet nå at det også skal holdes en beta i mars, men denne er begrenset til Android-brukere i Canada. The Pokémon Company oppfordrer de over 16 til å delta, da de håper å levere "best mulig opplevelse" når spillet lanseres. Det er verdt å nevne at streaming eller opptak ikke er tillat og at all progresjon nullstilles etter hvert.

Pokémon Unite skal lanseres i "nær fremtid" på Android, iOS og Nintendo Switch.