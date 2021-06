Pokémon Unite klart for Switch i juli og mobiler i september

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Pokémon Unite ble annonsert i fjor, og da særlig de negative. Tydeligvis liker de færreste av vestlige fans tanken på et slikt MOBA-spill i lommemonster-universet, så vi får se hva folk synes om sluttresultatet ganske snart.

For nå kan The Pokémon Company fortelle at Pokémon Unite vil slippes på Nintendo Switch en gang i juli, mens Android- og iOS-utgavene kommer i september. Vi har også fått en ny filmatisk trailer som viser noe av det som er i vente, så hva tenker du?