Poppy Playtime filmen vil ta en stund å nå kinoene

Poppy Playtime er et massefenomen med plysjleker, samarbeid i Fortnite og et episodisk spill som nylig nådde sitt klimaks med kapittel 5. Du kan lese anmeldelsen vår her. Det ble imidlertid bekreftet for noen år siden at spillet skulle filmatiseres, og vi har fortsatt ikke sett noe til det.

Som Nized forklarer i denne YouTube-videoen, uttalte Mob Entertainment-sjef Zach Belanger i spillets Discord-fellesskap at det ville bli en "eventfilm", noe som ser ut til å bety at den, i likhet med Five Nights at Freddy's-filmene, vil kreve at seerne er kjent med spillet på forhånd, så vel som karakterene og historien. Han uttalte også at det vil ta en stund før vi får se filmen.

Vi vet ikke hvor langt de har kommet med manus, rollebesetning eller noe annet om produksjonen, men med det enorme antallet fans spillene og deres univers har, er vi sikre på at når de begynner å markedsføre filmen, vil vi kunne få flere detaljer om hvilken del av den tragiske historien om leketøysfabrikken Poppy Playtime som de vil fortelle oss. George Krstic fra Mob Entertainment har imidlertid uttalt at skrekk ikke trenger så mye narrativ i et intervju med Gamesindustry, der han forklarer hvordan mindre noen ganger er mer, spesielt når det gjelder skrekk. Vil dette gjenspeiles i filmen?