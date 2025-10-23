Pornhub-trafikken i Storbritannia stuper med 77 % etter at reglene for aldersverifisering trådte i kraft

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at besøkene på pornografiske nettsteder i Storbritannia har falt kraftig etter at myndighetene innførte strengere regler for aldersverifisering i juli, ifølge offisielle data fra reguleringsmyndigheten Ofcom (via Financial Times).

Ifølge disse dataene har noen nettsteder blitt spesielt hardt rammet. Aylo, selskapet bak Pornhub, rapporterte at trafikken til plattformen i Storbritannia falt med mer enn tre fjerdedeler (77 %) etter at reglene trådte i kraft.

De nye reglene, som er en del av Online Safety Act, krever at nettsteder for voksne må verifisere alderen til alle britiske brukere for å forhindre at barn får tilgang til eksplisitt innhold. Pornhub, som er landets mest besøkte nettsted for voksne, bruker tekstmeldinger og e-post for verifisering.

Aylos leder for samfunn og merkevare sa at selskapet var "oppriktig sjokkert" over nedgangen i trafikken i Storbritannia. Mens VPN-bruken midlertidig ble doblet etter at reglene ble innført, slik at brukerne kunne omgå verifiseringen, har Aylo ikke sett en tilsvarende økning.

Han advarte om at mens trafikken til nettsteder som overholder reglene, som Pornhub, har gått ned, går brukerne over til ubekreftede plattformer som ofte er vertskap for ulovlig innhold. "Vi har mistet trafikk, men dette er ikke folk som har sluttet å se på porno over natten. De går bare til andre nettsteder."

Ofcom bekreftet at de ti mest besøkte voksennettstedene i Storbritannia, som står for en fjerdedel av alle besøk, nå har alderskontroll. Tilsynsmyndigheten overvåker etterlevelsen og har innledet etterforskning av 62 tjenester for mulige brudd på loven.

En talsperson for myndighetene understreket at beskyttelse av barn på nettet fortsatt har høyeste prioritet, og at det vil bli iverksatt tiltak mot nettsteder som ikke overholder reglene. Hva synes du om de nye reglene? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.