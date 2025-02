Porting-kraftverket Iron Galaxy sier opp ansatte i det de anser som "siste utvei"

HQ

Oppsigelsesbølgen i dataspillbransjen fortsetter å ramme stadig flere. På toppen av runden med ytterligere oppsigelser som ryktes å ha rammet PlayStation igjen, kutter et annet studio stillinger i det de beskriver som en "siste utvei".

Denne gangen er det porteringsekspertene og supportstudioet Iron Galaxy som kutter, ettersom utvikleren sliter med å ta beslutninger som skal muliggjøre sin "langsiktige overlevelse".

Totalt har Rumbleverse -skaperen (et spill som raskt ble solnedgang) bestemt seg for å skille seg fra 66 av sine ansatte, med Iron Galaxy som hevder at det er "gjør alt vi kan for å støtte dem i søket etter neste fase av karrieren."

I et LinkedIn-innlegg skriver Iron Galaxy om oppsigelsene: "I dag tar Iron Galaxy avskjed med noen av våre utviklere og supportmedarbeidere. Totalt har vi redusert antall ansatte med 66 personer. Dette var en siste utvei for oss. Det er et tiltak vi ikke tar lett på for å sikre vår langsiktige overlevelse."

Til tross for at 2024 var et rekordår for oppsigelser i videospillbransjen, er det fortsatt utallige personer som mister jobben i 2025.