Rykter: Det har vært en ny runde med oppsigelser hos PlayStation

Det har vært en jevn strøm av permitteringer i lang tid hos Sony. I 2023 kunne vi fortelle deg hvordan ansatte måtte forlate Naughty Dog etter nedleggelsen av The Last of Us Multiplayer og senere også Visual Arts. Tidlig i 2024 var det en stor permittering da 900 personer måtte gå (noe som førte til nedleggelsen av London Studio), og i fjor høst var det på tide igjen.

Nå rapporteres det via sosiale medier og Reddit at det ser ut til å være en ny runde med foreløpig ubekreftede oppsigelser hos Sony, der et ukjent antall personer har fått gå. En av de tidligere ansatte skriver :

"Mesteparten av teamet mitt ble nettopp oppsagt fra PlayStation. Det var en drøm å få jobbe med Sony på plattformen jeg hadde vokst opp med siden PS1 og bidra til PS5, Portal, PSVR2, PS App og fremtidige konsoller. Hvis du kjenner noen som trenger en ingeniør med erfaring med brukergrensesnitt for innfødte konsoller, er du velkommen til å ta kontakt."

Forhåpentligvis får vi mer informasjon på torsdag om hvor mange som er berørt og fra hvilke team de vil forlate. Vi har kontaktet Sony for mer informasjon.