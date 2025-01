Power Rangers Rita's Rewind kan nå spilles online med Switch

HQ

Power Rangers Rita's Rewind var et av de siste store spillene som ble utgitt i 2024, og bød på herlig retro-aktig arkadeaction der vi som Power Rangers kjempet (og skjøt, kjørte på Dinozords, prøvde Megazord-boksing, syklet på en Rangers-sykkel og mye mer) for nok en gang å ta knekken på Rita Repulsa.

Uansett hvilket format du spilte på, var det en svært underholdende pakke, men noen konsoller hadde begrensninger. Den ene var PlayStation 4 og PlayStation 5, som bare støtter fire personer lokalt mot seks for de andre, og Switch- og Xbox-versjonene, som ikke kunne spilles online.

Digital Eclipse har imidlertid nå kunngjort via tråder at sistnevnte problem er løst for Nintendos konsoll, og legger til at de også jobber med flere oppdateringer.

Husk å lese vår anmeldelse av spillet på denne lenken. Denne beat 'em up-perlen er vel verdt å holde øye med.