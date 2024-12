Power Rangers Rita's Rewind vises i actionfylt lanseringstrailer

HQ

Dessverre mottok vi koden vår litt senere enn vi skulle ønske, men faktum er at vi for øyeblikket spiller Power Rangers Rita's Rewind som forberedelse til vår anmeldelse, som vil bli publisert ganske snart.

Men hvis du ikke vil vente på det og vil sjekke ut dette beat 'em up før det, bør du selvfølgelig ta en titt på lanseringstraileren. I tillegg til den klassiske todimensjonale slåsskampen, har Power Rangers Rita's Rewind også flere oppdrag designet etter klassiske on-rails Space Harrier-konsepter, og for å gjøre ting enda bedre, støtter det co-op for opptil seks personer både online og lokalt (dog bare fire lokalt for PlayStation 5).

Ta en titt på dette retroaktige og morsomme actioneventyret nedenfor.