PowerWash Simulator 2 lanseres 23. oktober

HQ

Mange anså nok PowerWash Simulator for å være et gimmickaktig spill som i beste fall kunne være morsomt å prøve ut. Men det viste seg å være utrolig populært, og nådde over 17 millioner spillere tidligere i år. Så det var bare et spørsmål om tid før det var på tide med en oppfølger, og nå er den tiden nesten her.

I en ny trailer får vi se ting som sakseheiser, gulvvaskere for virkelig gjenstridige flekker og katten Ulysses, som vi får klappe, noe som er hyggelig - og fremfor alt avsløres utgivelsesdatoen. Som du allerede har gjettet ut fra overskriften lanseres PowerWash Simulator 2 den 23. oktober.

For å gjøre ting enda bedre, vil det også være inkludert i Game Pass fra dag én (akkurat som originalen), og det vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.