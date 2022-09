PowerWash Simulator spilt av over tre millioner

HQ

En av sommerens mer usannsynlige hits var Futurlabs PowerWash Simulator. Det ble sluppet rett på Game Pass på lanseringsdagen 14. juli for både PC og Xbox, og det føltes som bokstavelig talt alle ønsket å unngå varmen og tørken utendørs for å leke med digitalt vann innendørs i stedet.

PowerWash Simulator nådde raskt én million spillere og har siden bare fortsatt å klatre. I dag avslører spillets offisielle Twitter-konto at det nå har passert tre millioner vaskeglade spillere. Vi antar at dette tallet vil fortsette å stige ettersom det er et ganske underholdende spill, og på et eller annet tidspunkt vil det trolig bli utgitt til andre plattformer også slik at enda flere kan være med på moroa med å vaske ting med en høytrykkspyler.