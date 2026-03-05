Pragmata vil lanseres tidligere enn planlagt

HQ

Vi har sett Capcom utsette Pragmata et par ganger allerede, så det er forståelig hvis du forventer dårlige nyheter når du ser slutten av dagens nye trailer for spillet. Heldigvis er det bare utviklerne som har det gøy.

For den nye traileren avslører faktisk at Pragmata vil lanseres en uke tidligere enn planlagt, noe som betyr at det slippes den 17. april. Det er langt fra alt som vises i traileren, for vi får også en titt på noen bosser, dramatiske jaktsekvenser, noe av det som følger med i spillets Deluxe-utgave og mye mer.

Det er verdt å minne deg på at du ikke trenger å vente nesten seks uker på å spille Pragmata, ettersom en demo er tilgjengelig på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 akkurat nå.