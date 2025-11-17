PragmataRomeo er en død mann vurdert i Sør-Korea

HQ

Selv om det ikke alltid er slik at et utseende på et rangeringstavle betyr at vi snart vil se en utgivelsesdato for et spill, er mønsteret etablert nok til at disse opptredenene fanger øynene våre. Nylig har to 2026-utgivelser dukket opp som vurdert i Sør-Korea.

De er Capcoms Pragmata og Grasshopper Studios 'Romeo is a Dead Man, som fanget av Gematsu. Førstnevnte har blitt forsinket flere ganger, men det virker som om den endelig vil få utgivelsen neste år, og kan sikte på en lansering ganske snart.

Romeo is a Dead Man er et actionspill som ser deg ta på deg rollen som en FBI-romtidsagent som må jakte på flyktninger gjennom forskjellige tider og universer. Det kommer til å ha den typiske Grasshopper-underligheten til det, som har sjarmert fans gjennom alle utgivelsene.

Ingen informasjon om utgivelsesdato er gitt ennå, men vi håper at med disse rangeringene som kommer til Sør-Korea, er det ikke langt unna flere nyheter. Og hvis du lurer på det, så har Pragmata en aldersgrense på 12 år og oppover, mens Romeo er merket Ikke for mindreårige. Sannsynligvis omtrent det vi forventer over hele linja.