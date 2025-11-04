Predator: Badlands

HQ

Predator: BadlandsDen niende filmen i serien og det tredje prosjektet regissert av Dan Trachtenberg, beviser én ting: Det finnes ikke bare én måte å lage en god Predator -film på. Alle Trachtenbergs tre Predator -prosjekter (strømmesuksessen Prey fra 2022, den animerte Predator: Killer of Killers som kom tidligere i år, og Badlands) er ganske forskjellige, i hvert fall i forhold til seriens standard, som alltid har gjentatt det samme mønsteret.

Badlands Predator: Killer Killers er den som skiller seg mest fra resten, ettersom den ikke har noen menneskelige karakterer (Elle Fanning spiller en androide fra Weyland-Yutani, et nikk til Alien -serien som ikke går lenger enn det), og hovedpersonen er et rovdyr som heter Dek, og som med bakgrunn, personlighet og stemmestyrt dialog inntar rollen som "den gode". Dette kan til en viss grad fremmedgjøre Predator fans, ettersom de vanlige elementene i disse filmene, som frykten og redselen for ikke å vite hvor monsteret er, fremvisningen av overlevelsesevner under ekstreme forhold, taktikken som brukes av de menneskelige overlevende for å forsvare seg mot de drepende romvesenene ... mer eller mindre forblir i Badlands, men på en veldig annerledes og mye mer lystig måte enn forventet.

Handlingen er veldig enkel: En ung, tilsynelatende tenåring Yautja (arten Predator ) drar til en planet (så ugjestmild at til og med gresset prøver å drepe deg) for å jakte på en av de voldsomste skapningene i universet. Der møter han en sansende androide (halvparten av den) spilt av Elle Fanning, og de danner det usannsynlige (og klisjéfylte) tandemet av den røffe, tause, kantede drapsmannen og den livlige, pratsomme og barnslige følgesvennen som prøver å bryte seg inn i Yautjas kalde hjerte, og balanserer sine motsatte personligheter slik at begge kan lære av hverandre. Dynamikken mellom de to (de er i stand til å snakke på forskjellige språk, med Predator tekstet) sørger for mye komikk, og tonen i filmen er overraskende lett, en stor kontrast sammenlignet med resten av filmene i serien, som er mer dystre og anspente.

Badlands føles mye nærmere en familievennlig eventyrfilm, som The Mandalorian eller til og med Guardians of the Galaxy. Fanning, som pleide å spille innadvendte karakterer innhyllet i en aura av mystikk i de fleste av filmene sine, får sjelden sjansen til å ha det så gøy med en karakter som er så munter og lys som denne empatiske androiden. Hun er en fryd å se på her, og tilfører filmen en optimistisk energi som gjør den spesielt underholdende, selv om (jeg insisterer) det ikke er det du kanskje forventer fra Predator.

Det er ingen tilfeldighet at dette også er den første filmen i serien som har fått aldersgrense PG-13 i stedet for R, godt hjulpet av det faktum at alle kampscenene er mellom andre dyr eller androider. Det betyr ikke at handlingen ikke er brutal, for det er mange, mange skapninger og androider som slaktes og lemlestes, og kameraet legger aldri skjul på det. Men det betyr at når en androide kuttes i to, ser man ikke blod og innvoller, men hvite væsker eller grønt blod, noe som reduserer effekten litt.

Det er mange, mange actionscener i filmen: Det er den mest actionfylte i serien (på bekostning av terror, som ikke har noen plass her), og hver og en er virkelig variert, med alle slags skapninger, store og små, og fantastiske og noen ganger sømløse blandinger av CGI og praktiske effekter. Problemet er at selv om de er bombastiske, er det få av dem som virkelig er enestående og minneverdige, noe som til syvende og sist hindrer filmen i å sveve enda høyere. En nærkamp i begynnelsen av filmen er kanskje en av de beste, og den setter en så høy standard at resten av kampene ikke når helt opp til den. Selv ikke klimakset, som er litt for mørkt og fantasiløst, til tross for den åpenbare referansen til en av de tidligere filmene fra... eh, det delte universet.

De største ankepunktene mot Predator: Badlands er forventningene dine til hva en Predator -film skal være, og visse elementer som Badlands kanskje ikke tilbyr deg på samme måte som for eksempel Prey gjorde. Å gå fra en blanding av skrekk og overlevelse til en buddy movie mellom en Predator og en androide som drar på eventyr er en stor risiko. Trachtenberg bryter formen innenfor franchisens rammer, men bygger egentlig ikke noe helt nytt, og det fører til en selvmotsigelse: Til tross for at Predator er den mest annerledes filmen av dem alle, føles den ofte mest ... generisk.

Litt klisjéfylt og forutsigbar, men ikke desto mindre underholdende, morsom og spennende fra start til slutt, og utvilsomt godt filmet i de utallige actionscenene, selv om de ikke er enestående. Med denne kvaliteten er den like gyldig som Prey var, like gyldig som John McTiernan-klassikeren fra 1987 var (og absolutt bedre enn alt de har laget i mellomtiden), og avslutningen peker mot flere spennende eventyr i Predator -universet ... hvis publikum omfavner dette forsøket fra Disney på å åpne serien for et større, mer mainstream publikum.