Premier League når halvveis med seier for Arsenal på nyttårsdag

Første halvdel av Premier League er ferdigspilt. Brentford og Arsenal var de som åpnet året, med en kamp 1. januar som endte 1-3, med nederlag for lokalbefolkningen, Brentford, og en seier for Arsenal takket være mål av Gabriel Jesus, Mikel Merino og Gabriel Martinelli.

Brentford fortsetter å synke, med kun én seier på de siste fem kampene, og Arsenal rykker opp til å bli den sterkeste forfølgeren til Liverpool. De får andreplassen (39 poeng) bak Liverpool (45 poeng), men Liverpool har en kamp i hånden, noe som betyr at avstanden kan bli større.

Dette skjer også rett etter at Chelsea har to strake tap og en uavgjort, noe som betyr at de taper terreng: De ligger på fjerdeplass, bak Nottingham Forest.

Er det nok innflytelse til å sikre Liverpools første Premier League-tittel siden 2020? De fleste vil være enige, men det er mye som gjenstår, og selv Arne Slot vet det, og minnet pressen på at de for to måneder siden var ett poeng bak Manchester City.

Hva skjer nå? Neste helg er det kampdag 20, før det blir en ukes pause frem til 14.-16. januar, med FA-cupkampene i mellomtiden.