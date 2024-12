Liverpool går seirende ut av Boxing Day, og får sju poengs forsprang på Chelsea

HQ

2024's Boxing Day var svært innbringende for Liverpool, som utvider ledelsen i Premier League. I går vant de 3-1 over Leicester etter å ha ligget under. Laget ledet av Ruud van Nistelrooy scoret tidlig i det sjette minutt, men Gakpo, Jones og Salah slo tilbake og sikret tre nye poeng til Arne Slot.

Curtis Jones feiret sin 100. Premier League-kamp for Liverpool, og scoret sitt 10. mål i turneringen. Samtidig scoret Mohamed Salah sitt 16. mål denne sesongen i Premier League, og viste at han ikke lar seg distrahere av kritikk på nettet.

Liverpool drar nytte av Chelseas smertefulle tap.

Tidligere samme dag tapte Chelsea 1-2 hjemme mot Fulham. Nok et comeback, men denne gangen av gjestene, og konsumert i det 95. minutt. "Å slippe inn det målet vi slapp inn på slutten, det er en dårlig følelse. Jeg har sagt mange ganger at når du ikke kan vinne, er det viktig at du ikke taper, sier Enzo Manresca.

Nå er Liverpool (42) syv poeng foran nærmeste konkurrent, Chelsea (35) med en kamp mindre spilt av de røde, noe som betyr at avstanden kan bli enda større.

"For to måneder siden var vi ett poeng bak Manchester City"

Sju og potensielt ti poeng er en stor margin å ha, men Arne Slot mener det ikke er avgjørende, og at ting kan endre seg mye. "For to måneder siden var vi ett poeng bak Manchester City, sier han til BBC Match of the Day.

Manchester City har sunket dramatisk, men med halvparten av Premier League ennå ikke spilt, kan alt skje, så Slot tar "kamp for kamp"-tilnærmingen. "Vi ser selvfølgelig på tabellen, men vi vet også hvor vanskelig denne ligaen er. Hva denne ligaen kan gjøre hvis du får skader og suspensjoner... det kan skje med alle lag. Vi må holde oss på topp."